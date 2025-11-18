Buscan a sospechoso de robo y violencia familiar

Antonio Martínez Jr., de 25 años, es buscado por la Policía de McAllen luego de que un juez determinó causa probable para su arresto por los delitos de robo, allanamiento de morada y violencia familiar reiterada, según informó la dependencia en un comunicado.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron el pasado 16 de noviembre de 2025, cuando una persona ingresó sin autorización a una vivienda y sustrajo bienes de la propiedad. El sospechoso también habría agredido a la víctima durante el incidente.

Las autoridades confirmaron que Martínez Jr. es el principal sospechoso en la investigación y señalaron que la víctima lo conoce, además de que el individuo cuenta con antecedentes por violencia doméstica.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La descripción física proporcionada por la policía indica que mide aproximadamente 1.75 metros de estatura, pesa alrededor de 77 kilogramos, tiene cabello negro y ojos marrones. Su última dirección conocida se ubica en esta ciudad.