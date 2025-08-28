Arrestan a mujer por posesión de 177 md

La mujer, identificada como ciudadana estadounidense de 25 años, viajaba en un vehículo Chevrolet 2013, fue seleccionada al azar para una inspección rutinaria de salida.

El arresto tuvo lugar el pasado 22 de agosto, según información emitida por el CBP. Durante una inspección secundaria, los agentes federales descubrieron un gran volumen de billetes estadounidenses por un total de 137 mil dólares ocultos dentro del vehículo.

Los oficiales de la CBP incautaron el dinero junto con el vehículo y entregaron a la conductora a la custodia de la oficina del Sheriff del Condado de Cameron para una investigación más profunda.

"La vigilancia de nuestros oficiales de la CBP condujo a esta importante incautación de moneda, impidiendo la salida de fondos del país, que a menudo se utilizan para financiar actividades ilegales", declaró el director del Puerto de Entrada de Brownsville, Tater Ortiz. Recalcó que estas incautaciones de efectivo en grandes cantidades ayudan a desmantelar aún más las organizaciones criminales, privándolas de la posibilidad de lucrarse con presuntas actividades ilícitas.

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia, las personas pueden llevar hasta 10 mil dólares, pero es un delito federal no declarar billetes o instrumentos monetarios por un total de 10 mil dólares o más a un oficial de la CBP al entrar o salir de los Estados Unidos, o esconderlos con la intención de evadir los requisitos de declaración.



