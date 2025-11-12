¡Al fin! atrapan a ex gerente de tienda de mascotas de McAllen

Por fin cayó el exgerente de Exotic Tropical Pet World de McAllen, que se había escapado a México después de prenderle fuego a su propia tienda de mascotas hace casi una década.

El martes, la policía de McAllen agarró a Emilio Pérez Osorio, de 39 años, acusándolo de incendio provocado y conspiración pa´ quemar el local.

¿Qué ocurrió?

Según los papeles de la corte, a Pérez le dieron dos botes de gasolina de 5 galones pa´ que le prendiera fuego a la tienda, que estaba en el 1400 E. Expressway 83. El desmadre pasó el 2 de septiembre del 2016.

La investigación muestra que un hombre llamado Gerardo Lugo le pasó los botes de gasolina a Pérez, aunque a Lugo nunca le cayeron cargos.

La declaración jurada indica que cuando el Departamento de Bomberos de McAllen respondió a la alarma de incendios del negocio, los bomberos descubrieron una ventana delantera rota. "La investigación reveló que el incendio fue provocado", declaró la declaración jurada. "Las cámaras de vigilancia grabaron a un hombre no identificado rompiendo una ventana, vertiendo acelerante sobre la cama del perro y prendiéndole fuego. Se le ve avivando las llamas y colocando el recipiente con el acelerante dentro del fuego. El hombre no identificado salió entonces por la ventana rota".

El día del incendio, los investigadores entrevistaron al dueño de la tienda y a su gerente, Pérez. Ambos negaron tener conocimiento alguno de los dos bidones de gasolina de 5 galones encontrados en el lugar y afirmaron que no se utilizaba gasolina en el negocio, señala la declaración jurada.

Sin embargo, las grabaciones de vigilancia mostraron a Pérez moviendo los contenedores el 31 de agosto "desde una oficina en el piso superior, utilizando un trapo para evitar el contacto directo con las latas".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El 23 de febrero de 2018, los investigadores volvieron a entrevistar a Pérez, quien una vez más negó tener conocimiento alguno de quién colocó los contenedores en el edificio. Luego, a Pérez se le mostraron las imágenes de vigilancia en las que se le veía colocando los contenedores en el edificio.