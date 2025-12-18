Buscan a hombre por triple apuñalamiento

La Policía de Brownsville busca a Adan Aguirre Manrique, de 25 años, señalado como presunto responsable de apuñalar a tres personas durante un altercado la madrugada del lunes. El incidente ocurrió alrededor de las 2:17 a.m. del 15 de diciembre en la cuadra 3300 del bulevar Pablo Kisel.

Detalles del incidente de apuñalamiento en Brownsville

Tras la investigación, las autoridades emitieron tres órdenes de arresto en contra de Aguirre Manrique por el delito de agresión agravada con arma mortal, un cargo de carácter grave. El Departamento de Policía de Brownsville solicita la ayuda de la comunidad para localizar al sospechoso.

Acciones de la autoridad en el caso Aguirre Manrique

Cualquier persona con información sobre su paradero puede comunicarse directamente con la dependencia policial al (956) 548-7000. Los reportes pueden ser anónimos.