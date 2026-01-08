Instalarán boyas en el río Grande

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, se trasladó este miércoles a Brownsville, Texas, donde anunció la instalación de boyas de seguridad en el río Grande, específicamente en el área del Condado Cameron.

¿Qué buscan las boyas de seguridad en el río Grande?

Durante una conferencia de prensa, acompañada por agentes de la Patrulla Fronteriza, la funcionaria detalló que esta infraestructura busca dificultar el cruce irregular de migrantes y las actividades de tráfico de personas en la frontera sur. "Esta barrera hará más difícil para los indocumentados y los traficantes de humanos cruzar el río", afirmó Noem.

Las boyas, explicó, son fabricadas en Texas por una empresa familiar y cubrirán un tramo de más de 500 millas del río Grande. Cada unidad tiene un diámetro de entre 4 y 5 pies, y al ensamblarse pueden alcanzar hasta 15 pies de longitud.

Detalles sobre la instalación de boyas en el Condado Cameron

Como parte de su agenda, la secretaria sostuvo una reunión con agentes de la Patrulla Fronteriza y realizó un recorrido por el río para supervisar las condiciones del área donde se instalará el sistema de boyas. Previamente, alrededor de las 9:15 de la mañana, Noem encabezó una mesa redonda con agentes federales y rancheros del sur de Texas, quienes compartieron sus experiencias respecto al cruce de migrantes indocumentados a través de sus propiedades privadas.

Acciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur

En los primeros días de 2026, la titular del Departamento de Seguridad Nacional ha mantenido una intensa actividad, principalmente en Minneapolis, donde su dependencia coordina una operación de control migratorio en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Precisamente, hace una semana ICE informó que su campaña nacional de reclutamiento superó todas las expectativas, al lograr la contratación de más de 12,000 oficiales y agentes en menos de un año, tras recibir más de 220,000 solicitudes. Con ello, la agencia incrementó su fuerza operativa de 10,000 a 22,000 elementos.

Miles de estos nuevos oficiales ya se encuentran desplegados en distintas regiones del país, apoyando activamente labores de detención, investigación y deportación, como parte de las acciones federales de cumplimiento migratorio.