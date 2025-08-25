Detienen a un acusado de amenaza terrorista

BROWNSVILLE, Texas

El 23 de agosto de 2025, el Departamento de Policía de Brownsville, con la asistencia de los Alguaciles de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), arrestó a Joseph Lee Martínez, de 32 años, por el delito de amenaza terrorista contra un agente del orden público.

Se recibió información de la Sede de Inteligencia de los Alguaciles sobre una amenaza publicada en la plataforma de redes sociales "X" (anteriormente Twitter), donde el sospechoso Joseph Lee Martínez hizo referencia al Departamento de Policía de Brownsville y amenazó con matar a los agentes.

Martínez fue detenido sin incidentes el 23 de agosto de 2025. Martínez fue procesado esta mañana por un cargo de Amenaza Terrorista contra un Agente del Orden Público (Delito Grave con Pena de Cárcel Estatal) y se le fijó una fianza de $20,000.

El Departamento de Policía de Brownsville agradece al Servicio de Alguaciles de EE. UU. y al FBI por su ayuda en este caso. Seguimos comprometidos a proteger a nuestra comunidad y continuaremos tomando en serio todas las amenazas para garantizar la seguridad de nuestros residentes y nuestras fuerzas del orden.



