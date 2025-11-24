Procesan a empleada de la Fiscalía de Cameron

Una empleada de la Fiscalía de los Estados Unidos en Brownsville fue procesada en relación con una amenaza de muerte en línea contra agentes federales, según un comunicado de prensa de la Fiscalía de Distrito del Condado de Cameron.

Karen Olvera De León fue fichada el jueves acusada de terrorismo y manipulación o falsificación de pruebas, según muestran los registros de la cárcel del condado de Cameron.

¿Qué ocurrió?

Según el comunicado de prensa, el arresto de Olvera De León está relacionado con una operación federal de cumplimiento de la ley realizada el 9 de junio en el condado de Cameron que los transeúntes filmaron y transmitieron en vivo en las redes sociales. "Un sujeto se unió al chat y amenazó de muerte en línea a uno de los agentes federales involucrados en el operativo", declaró el comunicado de prensa. "Un espectador de la transmisión en vivo comentó que le reveló la identidad del agente federal a quien profirió la amenaza".

Olvera De León fue identificada como la espectadora que proporcionó la identidad del agente federal.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los registros de la cárcel muestran que Olvera De León fue liberada bajo una fianza de 20.000 dólares. La Fiscalía de Distrito del Condado de Cameron continúa investigando el caso y se espera que se presenten más cargos en relación con la amenaza realizada durante la transmisión en vivo. Las autoridades han enfatizado la gravedad de las amenazas contra los agentes federales, especialmente en el contexto de operaciones de cumplimiento de la ley.

La Fiscalía ha instado a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa y a colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad de los agentes que trabajan en el área.