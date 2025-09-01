Reciben citaciones 33 negocios, tras agresión a una oficial de policía

McALLEN, Texas.- El alcalde de McAllen, Javier Villalobos, está tomando medidas enérgicas para garantizar el cumplimiento de las normativas en el Distrito de Entretenimiento. Recientemente, se emitieron 33 citaciones a negocios durante una operación realizada el viernes por la noche. Esta acción refleja el compromiso de la administración local para mantener un ambiente seguro y respetuoso para ciudadanos y turistas en el Valle de Texas.

En Facebook, Villalobos también pidió a los propietarios de bares del centro que aumenten voluntariamente la edad de admisión a 21 años.

Medidas clave:

Citaciones: 33 negocios recibieron citaciones por incumplir las normativas locales.

Acciones legales: La ciudad tomará acciones legales contra varios bares del centro que no cumplen con los requisitos necesarios.

Edad de admisión: El alcalde pidió a los propietarios considerar elevar la edad de admisión a 21 años tras un incidente violento en agosto.

Objetivos:

Promover un entorno más seguro y responsable en la vida nocturna de McAllen.

Fomentar el compromiso empresarial hacia las regulaciones locales.

El Distrito de Entretenimiento de McAllen, ubicado en la calle 17, es conocido por sus clubes, bares y restaurantes, y es un punto focal para la vida nocturna de la ciudad. El alcalde Villalobos enfatizó la importancia de que los empresarios se adhieran a las promesas realizadas al solicitar permisos de uso especiales para asegurar el éxito de esta área.

Los locales citados por la ciudad de McAllen contra los que se presentan las demandas son los siguientes: Vandu, Times Two Shot Bar y Brava Show Bar.

De acuerdo con las autoridades, incumplen los requisitos del Permiso de Uso Especial obligatorio para bares y clubes nocturnos que operan dentro del Distrito de Entretenimiento y Cultura (ECOD). Estos, añade la ciudad de Mcallen, son permisos que se otorgan solo cuando los negocios demuestran cumplir con medidas clave de seguridad, como iluminación adecuada, protocolos de seguridad y sistemas de verificación de edad para prevenir el consumo de alcohol por menores.

Además, la ciudad expresa que deben cumplir con los códigos estándar de construcción, incendios y ocupación. La acción legal forma parte de la primera fase de una iniciativa más amplia para garantizar que todos los establecimientos del (ECOD) respeten tanto la ley estatal como las normativas municipales.

En un comunicado la ciudad de Mcallen recalcó que "el objetivo es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros residentes, visitantes y la comunidad empresarial". Al mismo tiempo advierten que continuarán supervisando el cumplimiento en el distrito y reconocieron a los negocios que ya operan de manera responsable para ofrecer entretenimiento cultural seguro.