Mueren dos personas al chocar camionetas

Un accidente entre dos vehículos ocurrido temprano en la mañana en McAllen mató a dos conductores
  • Por: El Mañana Staff
  • 20 / Enero / 2026 -
Dos personas perdieron la vida la madrugada de este pasado domingo cuando dos camionetas, una Dodge Durango y una Chevrolet Trax, chocaron en la cuadra 5200 norte del bulevar Bicentennial, en McAllen.

Un accidente entre dos vehículos ocurrido temprano en la mañana en McAllen mató a dos conductores y tuvo como resultado que un pasajero de 18 años fuera trasladado en avión a San Antonio.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:21 am en la cuadra 5200 de North Bicentennial Boulevard, dijo la oficial de información pública de la policía de McAllen, Tammy Bernal.

El conductor de un Dodge Durango, un hombre de 42 años, y la conductora de un SUV Chevrolet Trax, una mujer de 32 años, murieron.

La joven de 18 años era pasajera del Trax y fue trasladada en avión a San Antonio, donde permanece en estado crítico.

Las identidades de los fallecidos se mantienen en reserva a la espera de notificar a sus familiares más cercanos.

Durante el choque uno de los vehículos se incendió, siendo sofocadas las llamas por el Departamento de Bomberos de McAllen. El accidente continúa bajo investigación.


