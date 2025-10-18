Anuncian aumento de tarifa de agua en McAllen

La ciudad de McAllen anunció el jueves que los residentes pagarán $14 adicionales por mes por su factura de agua y alcantarillado.

Este aumento se produce en un esfuerzo de la ciudad por abordar la escasez de agua que enfrenta toda la región. Los fondos adicionales del aumento de tarifas se destinarán directamente a la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Agua del Norte y un Proyecto de Desalinización de Aguas Subterráneas Salobres, así como a otros servicios públicos esenciales.

Mark Vega, gerente general de Servicios Públicos de McAllen, dijo que el proyecto, que actualmente está en diseño, costará aproximadamente $185 millones.

"El 90% del aumento de tarifas se destinará a este proyecto. El 10% restante es un aumento inflacionario", dijo Vega.

El costo también será cubierto por un préstamo de la Junta de Desarrollo del Agua de Texas, según Vega.

"Tienen las tasas más bajas de todas las agencias crediticias", dijo Vega. "Los hemos utilizado muchas veces para financiar diferentes proyectos".

Él atribuye la escasez de agua en la presa Falcón al fracaso de México en pagar las deudas de agua como se describe en el Tratado de Aguas de 1944.

Agregó que la calidad del agua también está disminuyendo porque el agua que México actualmente entrega a la región del sur de Texas proviene del drenaje El Morillo en lugar del Río Grande, lo que requiere un mayor esfuerzo en el proceso de tratamiento del agua para cumplir con los estándares estatales.

El proyecto de aguas subterráneas salobres pretende aliviar ambos problemas diversificando la cartera de agua de la región.

La primera etapa del proyecto, la perforación de los pozos de prueba, ya se completó. El siguiente paso será la licitación de los pozos de producción en febrero, afirma Vega. Estima que el proyecto estará terminado en 2029.

Según Vega, en el último año fiscal, el residente promedio de McAllen utilizó 9,000 galones de agua mensualmente, lo que en realidad es consistente con una tendencia a la baja que ha observado la junta de servicios públicos.

Los grandes consumidores de agua, como aquellos que tienen piscinas, pueden ver un aumento mayor que el promedio de los residentes, dijo Vega.

La última vez que se aumentó la tasa fue mucho menor, en 2021, según Vega.

"Quiero que el público sepa que no podemos quedarnos de brazos cruzados", dijo Vega. "Esto no es solo por nosotros. Es por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro del suministro de agua de McAllen".

Mientras tanto, un voto "sí" a la Proposición 4 de Texas en las elecciones generales del estado del 4 de noviembre enmendaría la Constitución de Texas para requerir que el contralor, a partir del 1 de septiembre de 2027, deposite en el Fondo de Agua de Texas hasta $1 mil millones por año fiscal de los ingresos netos por impuestos sobre las ventas y el uso que excedan los $46.5 mil millones.



