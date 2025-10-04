Agentes hallaron a 10 indocumentados presuntamente contratados por negocio

Este pasado jueves agentes de Homeland Security Investigations, intervinieron con los dueños y la administradora del negocio Jem Textil Recycling, donde hallaron a 10 empleados sin permiso para trabajar en Estados Unidos, según documentos de la corte.

Los agentes ejecutaron una orden de cateo en el negocio antes mencionado, ubicado en la bodega Tres Dimensiones en el 7901 sur de la calle 23.

Las personas señaladas en la denuncia penal son los dueños del negocio Jem Textil Recycling, identificados como Jonathan Isaías Mendoza Martínez y Jenith Mendoza Martínez, al igual que Verónica Alemán Ramírez, quien es la administradora. Los dueños, se afirma en el documento, admitieron no tener permiso para trabajar en Estados Unidos.

Además, se asegura que Jonathan estaba al tanto de la contratación de algunos empleados indocumentados en su empresa.

Jenith, quien es hermana de Jonathan, también presuntamente admitió que a los empleados se les pagaba en efectivo. Incluso, reconoció que entre 20 y 30 empleados no tienen permiso para trabajar en el país, añade el documento.

Por su parte, Verónica dijo que tanto ella como Jonathan estaban a cargo de las contrataciones.



