Se unen en apoyo a víctimas de incendio

Mientras los funcionarios investigan el incendio más grande del año en la ciudad, la comunidad está tomando medidas para ayudar a los afectados por el incendio.

El departamento de bomberos recibió una llamada a las 11:08 am del domingo sobre un incendio que envolvió por completo los apartamentos Palacio Real en 1165 Wild Rose Ln. cerca de la autopista, según el subjefe de bomberos Gabriel Garza.

Un residente fue trasladado al hospital con quemaduras, dijo Garza. El estado de salud de esa persona no estaba claro el lunes por la tarde.

La comisionada de la ciudad, Linda Macias, dijo el domingo en una publicación de Facebook que el residente que sufrió quemaduras fue llevado a DHR Health en Edinburg.

Dos policías también fueron atendidos por inhalación de humo, pero permanecieron en el lugar durante el incendio. Un capitán de bomberos también fue trasladado a un hospital, pero posteriormente fue dado de alta en buen estado, afirma Garza.

Se está investigando la causa del incendio, dice, y el jefe de bomberos ha pedido más recursos para revisar el caso dado el gran tamaño del edificio.

¿Cómo ocurrió el incendio en los apartamentos Palacio Real?

El edificio de apartamentos quedó completamente destruido, dice Garza. El lunes por la mañana, los residentes se quedaron junto a la cinta amarilla de la policía para ver qué quedaba del edificio de dos plantas. El techo se derrumbo y de la mayor parte del segundo piso solo quedan en pie los marcos negros de madera.

El edificio tenía 28 unidades, 27 de ellas habitadas, dice Garza. Agrega que las unidades del primer piso fueron destruidas debido al daño causado por el humo y las enormes cantidades de agua rociadas sobre el edificio.

Los apartamentos tenían entre uno y cuatro dormitorios, según un cartel en la entrada del complejo. Garza señala que el Departamento de Bomberos de Brownsville respondió con cinco camiones bomba, dos camiones con escalera, un camión cisterna para transporte de agua, una ambulancia y tres unidades de supervisión.

Una vez que el fuego comenzó a disminuir, el Departamento de Bomberos de Los Fresnos ayudó a combatir las llamas para aliviar a los socorristas que se estaban cansando del calor, dice.

Garza agrega que los socorristas estuvieron en el lugar durante 24 horas debido a la vigilancia contra incendios, o vigilancia continua para asegurarse de que el incendio no se reiniciara después de que se creía extinguido.

Acciones de la autoridad tras el incendio en Brownsville

De los cuatro edificios del Complejo Palacio Real, la estructura suroeste fue la que se incendió. Los funcionarios del gobierno local publicaron en Facebook sobre el incidente del domingo mientras el departamento de bomberos, la policía y las ambulancias estaban en el lugar.

El alcalde John Cowen expresó su gratitud a los socorristas y dijo que la ciudad apoya a las familias que fueron desplazadas por el trágico evento. "Se ha contactado a la Cruz Roja Americana y estará en el Centro Ozanam para comenzar la gestión de casos y el apoyo a todas las familias afectadas", dijo Macías en la publicación de Facebook.

El lunes por la tarde, agradeció a los residentes por dejar sus donaciones. "Como líderes de la ciudad, estamos coordinando los servicios de apoyo y seguiremos ayudando a las familias en estos momentos difíciles", dijo el domingo. "Si desean donar ropa, juguetes, etc., por favor, háganlo en el centro Ozanam".

United Way para el sur del condado de Cameron publicó que compartirá el 100% de las donaciones con las personas afectadas por el incendio. La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron publicó en las redes sociales que también está recolectando donaciones de 8 am a 5 pm en 7300 Old Alice Rd. en Olmito.

El Distrito Escolar Independiente de Brownsville dijo que brindará apoyo a través de su Oficina de Conexión para Jóvenes sin Hogar del BISD al (956) 544-6612. "Su comunidad está aquí para apoyarlo", dijo BISD en Facebook.

Impacto en la comunidad tras el incendio en Palacio Real

La causa del incendio sigue bajo investigación.

Los Apartamentos Palacio Real se muestran en la imagen el lunes 7 de diciembre de 2025 en Brownsville.