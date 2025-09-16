Cónsul de México en McAllen da el Grito de Independencia

La Cónsul administrativa del Consulado de México en McAllen Valeria Martínez fue la encargada de dar el grito en el Crntro del Adulto Mayor Pueblo Alegre

Con los colores verde blanco y rojo en sus vestimentas al igual que tocados tricolor adornando sus peinados, las mujeres y los hombres ataviados a la usanza, decenas de adultos mayores se unieron a las celebraciones de las fiestas patrias que se llevaron a cabo en honor al aniversario de la Independencia de México.

Porque sin importar los años que han pasado, desde que salieron de su país, a estos mexicanos y mexicanas se les sigue erizando la piel al escuchar el Himno nacional mexicano.

"Yo soy venezolana pero se me contagia el fervor de los mexicanos al celebrar su independencia”, dijo Narcy Paz, de 78 años que atiende las actividades del centro geriátrico diurno. “Verdaderamente es contagioso ver cómo se emocionan con el viva México!