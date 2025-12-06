Cierra juez temporalmente club nocturno de McAllen

Un club nocturno del centro de McAllen ha sido clausurado temporalmente tras la revelación de que una mujer de 18 años presuntamente había consumido alcohol allí antes de causar un accidente mortal la madrugada del sábado, según documentos judiciales.

La ciudad de McAllen presentó una demanda y solicitó una orden de restricción contra Noxx Nightclub, ubicado en el 200 de la Calle 17 Sur, luego de que Gabriela Núñez García —menor de edad— se pasara un semáforo en rojo, chocara contra una barrera de concreto y volcara el Ford Bronco que manejaba.

¿Cómo ocurrió el accidente mortal en McAllen?

El accidente, ocurrido a las 2:08 a.m. del sábado, cobró la vida de Jacob Roel Rodríguez, de 25 años, y dejó a otras cinco personas con lesiones de diversa gravedad. Una declaración jurada señala que uno de los pasajeros dijo a la policía que el grupo había estado bebiendo en dicho establecimiento. Núñez enfrenta cargos de homicidio por intoxicación y cinco de agresión por intoxicación con vehículo.

Acciones de la autoridad tras el incidente

El miércoles, la jueza Marla Cuellar firmó la orden que suspende las operaciones del club hasta el 17 de diciembre, fecha en que se llevará a cabo una audiencia sobre el caso. La demanda destaca que Noxx Nightclub:

- Operaba sin certificado de ocupación y sin permiso de uso especial para el Distrito de Entretenimiento.

- Fue citado en cinco ocasiones desde abril de 2023 por falta de permisos, incluida la noche del accidente.

- Permitía el consumo de alcohol a menores sin verificación de edad ni marcado con tinta UV.

- Carecía de personal de seguridad adecuado y había sido multado tres veces por violaciones al código de incendios este año.

Menos de 24 horas después del accidente, la policía arrestó en el local a un joven de 19 años por consumo de alcohol siendo menor, a un adulto que le suministraba la bebida y al gerente general por multas impagas.

Detalles sobre la clausura de Noxx Nightclub

Mientras tanto, Gabriela Núñez García salió en libertad bajo fianza de $100,000 dólares el miércoles, según registros del Centro de Detención para Adultos del Condado de Hidalgo. (Con información de El Monitor)

La policía arrestó al gerente general del bar esa noche tras contactar con él sobre el adulto que le suministraba alcohol al menor. El arresto se debió a órdenes judiciales relacionadas con multas impagas por no tener un permiso de uso especial y por "Seguridad Especial" por un total de $1,091 dólares.

La demanda también dice que la ciudad citó al establecimiento el 29 de agosto por no utilizar dispositivos de verificación de edad y marcar a menores con tinta UV y que el club nocturno fue citado nuevamente el 6 de septiembre por la misma violación.

La ciudad también alega que el establecimiento no contaba con personal de seguridad adecuado el 6 de septiembre y que Noxx Nightclub ha sido citado tres veces este año por violaciones al código de incendios.

Hasta la mañana del viernes, el establecimiento no había presentado una respuesta a la demanda.

La escena del accidente mortal en North Bicentennial Boulevard la madrugada del sábado.

Gabriela Núñez García, conductora implicada en el accidente fatal.