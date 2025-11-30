Fallece hombre en accidente vehicular

McALLEN, Texas.- El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas está implementando requisitos de identificación con fotografía más estrictos para todos los registros y renovaciones de vehículos en un cambio abrupto que podría excluir a los residentes indocumentados de poseer vehículos legalmente.

Un hombre de 25 años murió la madrugada del sábado después de que el vehículo en el que viajaba como pasajero se estrellara contra un elemento de piedra y volcara, enviando a varias personas más a hospitales locales con múltiples heridas en McAllen, y otra enfrenta cargos.

La policía de McAllen fue llamada a las cercanías de Pecan Avenue y North Bicentennial Boulevard aproximadamente a las 2:08 am y encontró un SUV Ford Bronco modelo más nuevo volcado.

La policía informó en un comunicado de prensa que los agentes hablaron con testigos que afirmaron que el accidente ocurrió cuando el Bronco chocó contra una piedra que se encontraba en la calzada y volcó. Había siete ocupantes en el vehículo, cuyas lesiones eran de diversa gravedad, y tenían entre 18 y 25 años.

Jacob Rodríguez, de 25 años, de Edinburg, murió a causa de sus heridas en el accidente.

Aunque la policía dijo que "los factores relacionados con el accidente siguen bajo investigación", los investigadores creen que el alcohol jugó un papel en la colisión y están investigando "delitos penales graves, incluidos cargos por delitos graves y homicidio por intoxicación".

También identificaron a la conductora del Bronco como Gabriela Núñez García, de 18 años, de McAllen, y dijeron que presentarán cargos criminales "contra todas las personas que puedan ser responsables de esta colisión, incluido el operador del vehículo".

"Las agencias externas podrán brindar asistencia según sea necesario en esta investigación criminal", declaró la policía. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Jacob Rodríguez".

EL ALCALDE RESPONDE

Alrededor del mediodía del sábado, el alcalde de McAllen, Javier Villalobos, recurrió a Facebook para compartir sus preocupaciones sobre el accidente y pidió ayuda a la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas para "intensificar su presencia policial y garantizar que los establecimientos que operan en violación de la ley rindan cuentas".

"Esta mañana, nuestra comunidad se despertó con otra trágica muerte relacionada con el Distrito de Entretenimiento de la Calle 17, menores y conductores ebrios", escribió el alcalde. "A pesar de ejercer toda la autoridad municipal, estos repetidos y trágicos incidentes ponen de relieve una peligrosa realidad: las medidas de seguridad actuales son insuficientes, y la seguridad pública se ve comprometida de forma rutinaria y continua por operadores y terratenientes que priorizan las ganancias sobre la vida humana".

Villalobos se refería a un incidente ocurrido en la calle 17 en agosto, cuando dos personas fueron arrestadas y acusadas de agredir a un oficial de policía.

El asalto fue capturado en video y se volvió viral, lo que llevó a los funcionarios de la ciudad a tomar medidas enérgicas contra los bares de la zona y presentar demandas contra los establecimientos que supuestamente operaban sin el permiso correspondiente.

Las autoridades de McAllen intentaron entonces hacer cumplir los permisos de uso especial en el Distrito Cultural de Entretenimiento, que incluye la calle 17. Desde entonces, se han impuesto multas por más de $11,000 a los negocios que incumplen las normas.

Respecto a medidas adicionales, Villalobos dijo el sábado: "Dados los recursos limitados y los grandes territorios asignados a las oficinas regionales de TABC, los gobiernos locales también deben estar facultados con una autoridad legal más fuerte para imponer salvaguardas razonables adaptadas a los desafíos únicos de los distritos de entretenimiento".

Además, instó a la agencia a aumentar la aplicación de medidas de control en los bares que permiten "el consumo de alcohol por parte de menores de edad, (el servicio excesivo) y prácticas inseguras".

"Fortalecer la ley estatal para permitir que los municipios impongan salvaguardas locales —como requisitos más estrictos de verificación de edad, horarios limitados, normas de permisos más estrictas, toques de queda y controles operativos— sin ser preteridos", continuó Villalobos, y agregó: "Imponer sanciones más severas a los operadores y propietarios de tierras que ignoren la seguridad pública, incluyendo multas crecientes, revocaciones de permisos y responsabilidad civil por infracciones reiteradas".

Todo esto en un llamado a TABC para "apoyar a McAllen" y ayudar a "prevenir más tragedias y restaurar la confianza pública en nuestros distritos de entretenimiento".

Villalobos pidió a la TABC:

Intensificar la presencia policial

Sancionar establecimientos que violen la ley

Permitir a los municipios imponer salvaguardas locales más estrictas

La policía de McAllen habilitó la línea (956) 687-8477 y la aplicación P3 Tips para recibir información anónima que pueda ayudar en la investigación, ofreciendo posible recompensa por datos que conduzcan a un arresto.