Atropellan a dos hombres mientras cruzaban calle

Dos peatones resultaron lesionados la noche del jueves al ser atropellados por un vehículo en la cuadra 900 de Military Road, según confirmó el Departamento de Policía de esta ciudad.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el reporte oficial, los afectados —dos hombres de 47 y 50 años— fueron impactados mientras cruzaban la vía. Ambos fueron trasladados de inmediato a un hospital local para recibir atención médica. Una de las víctimas permanece en estado crítico, mientras que la segunda presenta lesiones consideradas no mortales y continúa bajo observación médica.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades están investigando las circunstancias del atropello. Se espera que se realicen declaraciones adicionales sobre el estado de salud de los peatones y las acciones a seguir en este caso.