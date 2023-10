Van por residentes a Israel

McALLEN, Texas

Mientras los residentes de esta ciudad se encuentran en oración permanente por los ciudadanos que se encuentran atrapados en la guerra de Israel y la Franja de Gaza, el congresista Henry Cuéllar anunció a través de un comunicado que se están realizando esfuerzos para traer al estado a los texanos que se encuentran en la zona de conflicto.

Los residentes del sur de Texas están atrapados en Israel mientras continúa la guerra palestino-israelí, según un comunicado del congresista del sur de Texas.

Cuéllar dijo que está trabajando para sacar a sus electores del país.

En el templo Emanuel, en McAllen, se encendieron seiscientas velas para representar las vidas perdidas en Israel como parte de su guerra en curso contra la organización militante Hamás.

La oración Oseh Shalom se recitó durante la vigilia del miércoles mientras los asistentes oraban por la paz en Israel y en todo el mundo.

El rabino Nathan Farb dirigió la congregación.

Entre los asistentes se encontraba Nicole Silberman, estudiante de último año de la Escuela Secundaria "McAllen Memorial", quien ofreció una oración en hebreo por Israel.

"Solo he estado orando por su seguridad, eso es todo en lo que puedo pensar", dijo Silberman. "Mi mejor amiga vive en el norte, toda su familia. Mi otro mejor amigo que vive en el Medio Oeste, mi otro mejor amigo que fue llamado a luchar en Gaza el otro día".

El rabino Farb leyó una lista de nombres de personas en Israel, algunas de las cuales han muerto en la violencia de esta semana.

"Me he puesto en contacto personalmente con mis electores de allí, así como con sus amigos y familiares, y estoy trabajando para sacarlos de Israel", dijo Cuéllar en su declaración. "Actualmente, los vuelos desde Israel están cancelados, pero pronto se hará un anuncio de la Administración Biden sobre este asunto".

Cuéllar representa el condado de Starr, Laredo y partes de San Antonio.

LOS INVADE EL TERROR

El terror invadió a quienes habían encontrado en Tierra Santa un lugar para vivir. Como a Arturo López Galván y Adaza Woodwing, originarios de Mcallen, Texas. Ellos no sólo viven los embates del conflicto armado, sino la angustia por tener a su hijo enrolado en el ejercito israelí.

"Por una parte cada una de las familias de aquí tiene un hermano o un hijo o un esposo, un familiar que es soldado y que está peleando ahorita. Por una parte es un orgullo, pero por otra parte es un miedo constante porque es una guerra muy fuerte con asesinos, con gente sin sentimientos que no le importa matar niños, ancianos, mujeres, civiles", afirma Adaza, en una declaración hecha a Telemundo 40 en su edición digital.

Lo que sus ojos han visto a través de imágenes compartidas no tiene descripción. "Me enseñaron unos videos cómo se metieron. No sé de dónde los están sacando. Pero feo que se ven, donde están familias en cuartos masacradas, todas asesinadas. Bien feo", comenta Arturo.