Agarran a reo fugitivo después de... ¡28 años!

McAllen, Tx.- Un hombre de 75 años, identificado como Primitivo Doria, fue arrestado en el Hospital Regional de Río Grande en McAllen, Texas, después de estar fugitivo durante 28 años. Doria escapó de la custodia federal en El Paso el 6 de agosto de 1997, mientras cumplía una condena de 151 meses por cargos federales relacionados con drogas en Georgia.

Antecedentes

Doria se fugó mientras estaba en un destacamento de trabajo en Fort Bliss, en El Paso. En ese momento, llevaba cuatro años detenido y había sido declarado culpable de cargos federales relacionados con drogas.

Situación Actual

Después de su arresto en el hospital de McAllen, Doria permanece bajo custodia federal y está programado para comparecer ante el tribunal federal en McAllen el 14 de octubre de 2025. Por ahora, no hay detalles disponibles sobre cómo fue encontrado ni por qué estaba hospitalizado.

Se espera que Doria enfrente justicia por su fuga y los cargos originales por los que fue condenado. Su caso está siendo manejado por el tribunal federal en McAllen.