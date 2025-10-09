Aprehenden a 4 sospechosos tras persecución

Una persecución liderada por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) culminó con dos conductores arrestados y dos migrantes detenidos, según informaron las autoridades.

De acuerdo con una fuente de la Patrulla Fronteriza, dos vehículos intentaron huir de los oficiales; mientras la Patrulla Fronteriza perseguía a uno de ellos, DPS siguió al segundo. Durante la persecución, uno de los sospechosos arrojó un paquete de presunta marihuana desde su automóvil.

El incidente también dejó una unidad dañada, luego de que uno de los vehículos involucrados impactara contra una patrulla. Un oficial de DPS fue trasladado al hospital como medida preventiva, informó la agencia estatal. Según el reporte, el agente acababa de descender del vehículo en el momento del choque, lo que evitó que sufriera lesiones graves.

Las autoridades confirmaron que el caso permanece bajo investigación del Departamento de Policía de Brownsville.



