Texanos no saben como pagar deudas de la luz

"Casi me sentí culpable de que esas personas no tuvieran electricidad y yo me estuviera quejando de la factura", le comentó a CNN. "Al mismo tiempo, mi queja es: ¿Cómo voy a pagar esa cantidad?".

Noticia Relacionada Treinta Años de Fascinación por Hannibal Lecter

Tanner es sólo una de un grupo de texanos que enfrentan exorbitantes facturas de electricidad después de los problemas eléctricos generalizados de la semana pasada, que causaron apagones que pusieron en riesgo la vida y hubo escasez de agua, alimentos y medicinas.

¿Cómo van a pagar esos usuarios esas facturas tan altas?

Aunque una inmensa mayoría de los texanos pagan una tarifa fija por la electricidad y reciben facturas mensuales predecibles, algunos texanos optaron por pagar en base al precio de la electricidad en cualquier momento. Y como cualquiera que haya estudiado Economía sabe que cuando el suministro disminuye y la demanda se dispara los precios pueden alcanzar alturas astronómicas.

La tormenta invernal de la semana pasada afectó el sistema de una manera que los consumidores sabían que era posible pero no lo esperaban.

En cualquier día, el precio de la electricidad usualmente es de unos cuantos centavos por hora kilowatt. La semana pasada, el precio se disparó al máximo legal establecido por la Comisión de Servicios Públicos de Texas, a 9 dólares la hora kilowatt.

Algunos texanos como Tanner, utilizan un servicio llamado Griddy, que conecta a los usuarios directamente al mercado de electricidad al mayoreo por una cuota mensual de 9.99 dólares.

Ese acuerdo puede resultar más barato y tiene un sentido lógico. Cuando suben los precios, el usuario tiene el incentivo de usar menos electricidad. Griddy dice en su sitio en la web que el precio al mayoreo de la electricidad está por debajo del promedio de Texas durante el 96.9 por ciento del tiempo.

Pero como vimos la semana pasada, existe el riesgo de depender directamente de los precios de un mercado volátil y ese incentivo no funciona cuando los apagones generan problemas que ponen en riesgo la vida, como sufrir de hipotermia.

En su sitio en la web Griddy publicó varios artículos explicando los altos precios y dijo que les envió un correo electrónico a los usuarios para que trataran de cambiarse a otro servicio que les ofrezca una tarifa fija.