Testimonio Covid-19: 'Sientes que te secas por dentro'

Cd. de México.

Con ese simple gesto empezaría un viacrucis. Una semana después despertó con una ligera gripe y se espantó mucho cuando vio en el periódico la esquela de la persona a quien precisamente había saludado unos días antes. Y sí, había fallecido por Covid-19. A partir de allí, Alicia empezó a sentirse mal y a toser, un poco más cada día, pero pensaba que era la sugestión y el miedo de estar sometida a tanto bombardeo de información sobre la nueva pandemia. "Hago mucho ejercicio, una hora completa, además de yoga y meditar.

Me cuido, trato de comer sano. No fumo ni bebo, así que pensé que esto no podía darme a mí", afirma la madre de tres hijas adolescentes. Sin embargo, de repente una tos molesta empezó a acosarla día y noche. "Sentía mucho, mucho frío y mucho cansancio, pero lo atribuí al estrés y a que había tenido que cerrar recientemente mi negocio de spa por la epidemia. Sin embargo, me espanté horrible cuando mis tres hijas, también empezaron también a toser", confesó. A partir de entonces, todo fue para mal. En lo físico y en lo anímico. "Es algo que nunca había sentido en la vida y no quiero volver a sentir. Es como si te consumieras, como si te secaras por dentro. Sentía, además, una especie de comezón en los pulmones, y lo peor, empecé a no poder respirar", comenta Alicia, quien además estaba muy preocupada por sus hijas, quienes no habían presentado tantos síntomas. Llamó a su doctor, el de toda la vida, quien le aconsejó que si no tenía temperatura mejor no fuera al hospital porque no le iban a aplicar la prueba, ya que sólo recibían a quienes presentaran el cuadro completo. Los síntomas los describe como fuertes, extraños y hasta terribles.

Sentir dolor en el cerebro, la boca, la garganta y un cansancio extremo, tanto que le dolía mucho hasta darse vuelta en su cama. Con un cuadro grave de problemas respiratorios, pues no podía inhalar aire, pidió ayuda a su doctor, ahora sí desesperada, quien le informó en qué laboratorio ya se podían aplicar las pruebas. Después de practicársela, y una espera angustiosa, los resultados fueron positivos, desgraciadamente, en los cuatro casos. Después de estar una semana en la misma situación: aisladas, deprimidas y cuidándose una a la otra, y con la ayuda de humidificadores en la habitación, Alicia comenzó a sentirse un poco mejor. Ahora, después de casi tres semanas, comienza a sentirse bien, animada, aunque los doctores dicen que necesita más tiempo para recuperarse y que los pulmones quedan tocados de por vida.