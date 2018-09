Testificará Trump por acusación de agresión

Washington, D.C.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarará por escrito, y bajo juramento, en un juicio por difamación tras acusación de Summer Zervos, ex participante de The Apprentice, quien señala haber sido agredida por el magnate en 2007, informó ayer domingo The Washington Post.

Los abogados de ambas partes, según el diario, acordaron la semana pasada intercambiar respuestas escritas y objeciones el próximo 28 de septiembre.

Las leyes del estado de Nueva York solicitan que los interrogatorios sean bajo juramento o se verifiquen, de acuerdo con una fuente familiarizada con el sistema, lo que significa que las respuestas falsas podrían servir para señalar al republicano bajo cargos de falso testimonio.

El acuerdo representa un paso adelante en el caso que los abogados del ahora Presidente de los Estados Unidos ha intentado bloquear, indica el rotativo.

Summer Zervos presentó la demanda en 2017 luego de que el Mandatario afirmara públicamente que ella y otras mujeres que hacían acusaciones de acoso en su contra habían inventado dichos sucesos.

El caso de Zervos contra Trump es uno de varios casos pendientes de mujeres con vínculos con el Presidente.

La estrella de cine para adultos Stormy Daniels, también conocida como Stephanie Clifford, está inmersa en una batalla legal para invalidar un acuerdo de confidencialidad de 2016, el cual la obliga a no hablar sobre una relación que afirma haber tenido con el ahora Mandatario en 2006.

El caso se ha retrasado en medio de una investigación federal contra Michael Cohen, ex abogado del Presidente.