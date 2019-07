Terry Gilliam es homenajeado

La vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), rindió un homenaje al actor y director de cine, Terry Gilliam.

Entre gritos y aplausos, el cineasta fue recibido por la audiencia que lo esperaba en el auditorio del Estado. De manos de Sara Hoch, directora del festival, Gilliam recibió la Cruz de Plata, que es otorgada cada año a los homenajeados.

Precedido por un emotivo video que a manera de collage repasó la trayectoria del director, en el audiovisual se proyectaron momentos célebres de su carrera como sus inicios con "Monty Python", pasando por películas como "Twelve Monkeys" (1995), "Fear and Loathing in las Vegas" (1998), "The Imaginarium of Doctor Parnassus" (2009) hasta su más reciente largometraje "The man who Killed Don Quixote" (2018).

CONFERENCIA MAGISTRAL

Por más de una hora, Gilliam ahondó en diversos temas como la tecnología, los sueños y la locura, además destacó su amistad con el actor Robin Williams, quien falleció en 2014 y actuó en "The Adventures of Baron Münchausen" (1988).

"Era una de las mejores personas que podías conocer. Era callado y tímido cuando estaba en casa. Estar con Robin era estar riendo todo el tiempo. Era agotador porque yo no dejaba de reír y era maravilloso. Era una persona que absorbía mucho conocimiento y esto eventualmente explota", refirió.

En el tema de la tecnología, hizo hincapié en que se está moviendo tan rápido y se debe tener cuidado con ello.

"Vivimos en una sociedad de consumo donde día tras día nos consumimos, nos convertimos en más consumidores y no necesitamos todo esto. Como por ejemplo el teléfono nuevo, el iPhone nuevo, la realidad virtual nueva. Yo nací y fui criado en el campo y la verdad confío en el campo y confío en la naturaleza mucho más de lo que confío en la tecnología".

TODO ESTÁ EN LA IMAGINACIÓN

Terry enfatizó que utiliza la naturaleza y la tecnología en sus películas y con ello busca alentar a las personas a que confíen en su imaginación.

"La imaginación no es necesariamente algo que se garantice como algo negativo. Puedes imaginar que eres Miguel Ángel o ser Hitler, uno es un poco mejor que el otro, pero los dos tenían gran imaginación y muchísimos sueños. Aunque también hay que tener cuidado de tus sueños, tienes que utilizarlos y tienes que aprender de los mismos a medida que pasas por la vida. Tienes que creer en ellos y definir cuáles vas a controlar".

Terry Gilliam presentó su más reciente película "El Hombre que Mató a Don Quijote" en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, como parte del cierre de actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

