Terror, animación y más

NOS4A2

La novela de horror sobrenatural de Joe Hill es la base de una serie juvenil de drama y misterio, muy en el tono de Stranger Things de Netflix.

Cuenta la historia de un hombre inmortal llamado Charlie Manx que roba el alma de los niños con la promesa de llevarlos a Christmasland, pero Vic McQueen, una joven artista de origen humilde, tiene la capacidad de rastrearlo y detenerlo, y luchará por ello.

Está ubicada en un pintoresco poblado de Iowa lleno de misteriosos rincones donde todo puede pasar, desde inexplicables y horrendos crímenes hasta la aparición de puentes fantasmas y que al cruzarlos conceden deseos.

Su referencia principal en todo caso sería el universo de las novelas de Stephen King, al que pareciera rendir un homenaje.

NOS4A2 está muy bien producida, sin excesos innecesarios, ya que su impacto radica en un guion bastante sólido y creativo.

La narrativa mantiene la tensión en un nivel alto en todo momento, lo cual redunda en capítulos que se encadenan perfectamente y no te dejan ir, literal, hasta que no terminas la temporada.

El elenco es muy bueno interpretando personajes complejos, muy interesantes, ambiguos y misteriosos.

Destacan los trabajos de Aishleigh Cummings y Zachary Quinto como Vic y Charlie, respectivamente.

POKÉMON DETECTIVE PIKACHÚ

Para toda una generación, la llegada de Pokémon: Detective Pikachú fue todo un acontecimiento. En esta versión existe un universo donde los Pokemones y los humanos pueden convivir, y ahí se desarrolla la cinta, una especie de cine negro de acción viva y animación por computadora. La cinta sorprende, ya que incluso resultará muy entretenida para las generaciones que no crecieron con los personajes. La trama es ágil y se desarrolla como cualquier investigación de un crimen, obviamente en un tono familiar y con mucho humor. Es técnicamente es impecable y los personajes son muy atractivos, así como es acertada la inclusión de Ryan Reynolds prestando su voz en la versión en inglés. Es el tipo de cinta familiar que no será incómoda para los padres y que los chicos van a poder disfrutar. (Eduardo Molina)

A LITTLE

PRINCESS

"Tengo muchas películas que me gustan, obviamente, pero ahorita estoy viendo mucha película infantil o de Disney por la bebé. Tengo muchas muy buenas favoritas por diferentes razones, pero les puedo recomendar una que ahora me viene a la mente hablando de los hijos, se llama La Princesita, de Alfonso Cuarón. La recomiendo porque es muy linda cinematográficamente y me gusta mucho porque habla de esta niña que tuvo sus pérdidas, pero al final se encuentra a ella misma en ese orfanato".

Maurico Ochmann recomienda, actor.