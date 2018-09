Terremotos sacuden a Indonesia; hay alerta de tsunami

Yakarta, Indonesia.

El movimiento más potente fue de magnitud 7.5 y provocó la emisión de alerta de tsunami.

Otro movimiento telúrico de magnitud 6.1 registrado horas antes en la zona de la isla de Sulawesi, destruyó algunas casas, y fue el que provocó la muerte de una persona y dejó al menos 10 heridos, indicaron autoridades.



"La víctima fue golpeada por un edificio colapsado", informó la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia.



El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el sismo se registró a una profundidad de 18 kilómetros con epicentro a 30 kilómetros al norte de la localidad de Donggala, en el centro de Sulawesi.



El residente de Donggala, Mohammad Fikri, señaló en entrevista telefónica que salió corriendo de su casa, pero que no hubo mucho pánico en su vecindario.



"Todo en mi casa comenzó a sacudirse y el sismo dejó una pequeña grieta en mi pared", añadió.



"Pero no es la primera vez. La semana pasada sentimos un terremoto más fuerte, por lo que en esta ocasión no entramos en pánico, solo evitamos los edificios y ahora todo ha vuelto a la normalidad", comentó Fikri.



La dependencia indicó que el temblor se sintió durante unos 10 segundos en Donggala.



Indonesia es propensa a los terremotos debido a su ubicación en el Anillo de Fuego, una serie de volcanes y fallas tectónicas en la cuenca del Pacífico.



Una serie de sismos en julio y agosto provocaron la muerte de casi 500 personas en la isla turística de Lombok, a cientos de kilómetros al sudoeste de Célebes.



En 2004, un fuerte sismo de magnitud 9.1 frente a las costas de Sumatra, sacudió Indonesia y provocó un tsunami en todo el Océano Índico que dejó 226 mil muertos en 13 países, incluyendo a más de 120 mil en Indonesia.





Dos fuertes sismos estremecieron la región central de Indonesia.