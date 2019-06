Terremoto magnitud 6.8 activa alerta de tsunami en Japón

Tokio

Autoridades de Japón emitieron hoy una alerta de tsunami para las prefecturas de Yamagata, Nigata e Ishikawa, tras un sismo de magnitud 6.8 en el noroeste del archipiélago japonés, informó la agencia de noticias Kyodo.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico tuvo su epicentro en la región de Niigata, a 10 kilómetros de profundidad, sin que hasta el momento se haya reportado sobre posibles víctimas o daños materiales graves.

Por su parte, el servicio sismológico estadunidense ubicó el movimiento a las 13:22 GMT, a una profundidad de 16.1 kilómetros y 33 kilómetros al occidente suroccidente de la localidad de Tsuruoka.

Prelim M6.4 Earthquake near the west coast of Honshu, Japan Jun-18 13:22 UTC, updates https://t.co/Sv0jcbK2Dv