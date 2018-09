Término prensa ´fifi´ no es ofensa: vocero

Ciudad de México

El Universal

Durante el foro "Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública" llevada a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados, Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador de Comunicación Social de la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el término prensa "fifi" no se trata de una ofensa, sino que se refiere "al tipo de medio de comunicación que no sostiene una línea editorial".

Al cuestionarlo acerca de la petición de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar las descalificaciones a los medios de información, a pesar de la línea editorial que sigan, dijo que se debería asumir una reflexión sobre las líneas editoriales que defienden ciertos intereses, así como la apertura de un debate público y transparente, ya que los medios particulares no representan a la sociedad.

"En otros países es pública la línea editorial de los medios, a qué intereses responden, simpatías. En México se ocultan como si no fueran partidarios de alguna idea o propósito o ciertos intereses".

Al finalizar su participación en el foro, Jesús Ramírez aseguró que no habrá censura en los medios en el nuevo gobierno federal, sino por el contrario existirá la garantía del respeto a la libertad de expresión e información, terminando con las prácticas de discrecionalidad e imposición.

Sostuvo que tanto los periodistas como los medios, "no son, ni los vemos como adversarios", sino como sus aliados. Adelantó que cambiará la política de comunicación social en donde la publicidad no se utilice para la modificación de las líneas editoriales, así como el castigo o premiación a los periodistas.

