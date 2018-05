Terminó el plazo; vienen sanciones

Terminó el plazo para presentar declaración anual, pero todavía la pueden hacer en forma espontánea antes de sean requeridos por el Servicio de Administración Tributaria, ya que de lo contrario se aplicarán sanciones.



Ayer martes fue el último día y las personas que tenían cantidades a cargo pudieron pagar sin recargos y gozar del beneficio del otorgamiento de parcialidades, para el resto de los contribuyentes el plazo venció ya en arrendamiento, honorarios y servicios profesionales.

Moisés Adrián García Reyes, subadministrador de servicios al contribuyente del SAT Reynosa, explicó que se considera declaración presentada en forma espontánea después del vencimiento y antes de que la autoridad lo requiera.

"En el caso de personas que no hayan presentado su delegación al día 15, estamos hablando de arrendamiento, honorarios y actividad profesional estas personas se considerarían que presentaron su declaración anual en forma espontánea, quiere decir que puedes presentarla después del 15 de mayo pero si no te llega un requerimiento no tendría que ser acreedor alguna multa", dijo.

LAS MULTAS

Posterior que se le llegue un requerimiento por parte del SAT, se aplican multas que van desde los 2 mil 600 a los 2 mil 800 pesos, pero por el momento no se ejercerán acciones inmediatas de fiscalización.

Durante más de un mes atendieron alrededor de mil 500 personas diarias, cuando regularmente se atendieron a 700 personas.

Las autoridades del SAT, informan que para los asalariados el plazo es hasta el 31 de diciembre.