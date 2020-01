¡Terminó la fiesta!

Aunque en las fiestas decembrinas a la deportista Paola Longoria le fue imposible seguir la dieta con todo rigor, mañana enfrentará el primer torneo del 2020 en la Ladies Profesional Raquetball Tour enfocada a mantenerse como la número uno del ranking mundial.

Longoria se encuentra en Fort Lauderdale para su incursión el Abierto de Florida a partir de mañana y hasta el domingo junto con los mexicanos Enríquez Nancy, Alexandra Herrera y Jessica Parilla.

"Quiero decir que no seguí la dieta al 100 por ciento, fue imposible con tanta invitación y antojo con los tamales, el pozole y hasta tomé tres días de vacaciones con la familia", dijo Longoria entre risas en entrevista vía telefónica Monterrey- Fort Lauderdale.

"Me he recuperado (físicamente) en pocos días y vamos principalmente buscando mantener el primer lugar en el ranking, no podemos descuidarnos porque el fin es ganar y terminar como campeones (en la última etapa de la temporada, en junio, en Kansas)".

Longoria, quien podría contraer nupcias a finales del 2020 o principios del 2021, comentó que ya confirmó su intervención como portadora de la antorcha olímpica las festividades de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pactados para iniciar el 24 de julio.