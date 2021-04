Terminan su romance

Su relación estuvo muy cercana a los cibernautas, pues mientras la actriz estuvo trabajando fuera de México, sus fans fueron testigos de los románticos reencuentros de la pareja.

Sin embargo, Cynthia Klitbo aclaró que la relación de amistad entre ellos sigue intacta, a pesar de que el romance ya no pudo continuar debido a que ambos tienen objetivos de vida distintos.

SIN MÁS QUE DECIR

La actriz de 54 años enfatizó que no daría ninguna otra declaración, pues no hay nada más que agregar sobre el tema.

"Hoy con profunda tristeza, les informo que mi relación sentimental con el Rey Grupero llegó a su fin. Desafortunadamente no nos alzanzó el amor. Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad. No obstante, nuestra amistad sigue intacta. Seguiremos admirándonos y queriéndonos siempre, pero desde hoy, cada quien desde su correspondiente individualidad. No voy a hacer ninguna declaración pública al respecto, pues no hay nada más que explicar".