Terminan relación Dormer y Byrne

Natalie Dormer rompió el compromiso con su ahora ex prometido, Anthony Byrne, reportó People.

La pareja se separó en el verano pasado, durante la promoción de la cinta independiente In Darkness, luego de 11 años de estar juntos.

La actriz declaró que antes de separarse, enfrentaron retos durante la producción del filme, en el que ella es la protagonista y Byrne se encargó de la dirección.

Dormer también declaró que trabajar junto a su pareja es una situación complicada.

"Es duro, no sé si has trabajado en un proyecto junto a tu otra mitad, pero no lo recomendaría", dijo la actriz.