Terminan noviazgo

El actor Channing Tatum y la cantante Jessie J volvieron a terminar su relación, de acuerdo con fuentes de Entertainment Tonight.

Un informante dijo que la separación fue amistosa, ya que aunque las celebridades intentaron hacer que las cosas funcionaran de nuevo hace tres meses, se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos.

LA PRIMERA VEZ

Los famosos comenzaron por primera vez su relación en octubre del 2018, tras la separación de Tatum de su esposa Jenna Dewan, con quien comparte una hija de 6 años, Everly.

Tenían muestras de afecto el uno con el otro no sólo en persona sino también en redes sociales; incluso hubo una ocasión en la que la estrella de G. I. Joe defendió a la intérprete de "Domino" por el comentario de un fan, quien dijo que él se veía mejor con su ex.

"Oye Alex, no suelo de hablar de cosas como esta. Pero te ves tan bien como esa gente terrible que odia a las personas irreflexivas como cualquiera de ellos. ¿Por qué no piensas seriamente en lo que haces? Es dañino y no se trata de eso", escribió Tatum.

"Si tú no puedes no ser una horrible persona que odia en mi página y apoyar la infinita e intocable belleza y mujer que Jess es... por favor, gentilmente, vete al carajo. Nadie te quiere aquí. Especialmente yo. Y no hay nadie más impresionante y hermoso a la vista, e incluso más humana que Jess. Y sí, eso incluye a mi ex".