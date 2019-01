Terminan Hadid y Zayn oootra vez

Cd. de México.- Gigi Hadid y Zayn Malik terminaron su relación amorosa por segunda ocasión, informó Us Weekly.

Varias fuentes confirmaron al sitio web que la pareja volvió a ponerle fin a su noviazgo.

"Podrían volver a estar juntos, pero se acabó por ahora", dijo una fuente.

Un segundo informante agregó que la modelo, de 23 años, intento solucionarlo, pero el ex One Direction, de 25 años, no se sintió apoyado en sus problemas por ella.

"Se separó de todos sus amigos cada vez que estuvieron juntos. Ella concentró todo su tiempo y energía en él, pero fue demasiado".

Hadid y Mailk, quienes se unieron por primera vez en noviembre de 2015, se separaron por primera vez en marzo después de dos años de noviazgo. Sin embargo, menos de dos meses después, se vio a la pareja en Nueva York.

Un experto nos dijo anteriormente que la relación de los jóvenes ha sido muy intensa desde que volvieron en abril.

"Ella realmente se ha convertido en una reclusa y ha estado pasando todo su tiempo con él. Es una especie de relación de amor joven donde están tan enamorados el uno del otro y no existe nadie más en este momento", dijo el experto.

Los rumores de una posible ruptura surgieron el mes pasado debido a que Hadid y Mailk no compartieron ninguna fotografía el uno del otro durante sus vacaciones.

La modelo de Victoria's Secret pasó la víspera de Año Nuevo en la fiesta de Taylor Swift.