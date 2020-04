Terminan esta semana nueva unidad especial

Matamoros, Tam.- Será para esta semana cuando concluyan la construcción del Hospital Móvil Covid-19, que se está instalando contiguo al Hospital General "Dr. Alfredo Pumarejo".

Así lo informaron en conferencia de prensa diputados locales por el partido Acción Nacional; fue la diputada Ivette Bermea Vázquez quien resaltó que de acuerdo a la información que tienen muy pronto entrará en funciones dicha unidad médica.

"Debe estar funcionando con las 40 camas, les faltaban las conexiones para el oxígeno, pero no debe pasar de esta semana que esté terminado", dijo la diputada local.

Por otro lado, sobre la construcción del nuevo hospital general, que lleva años en construcción, dijeron desconocer cuándo estarán concluidas dichas obras.

En rueda de prensa los diputados locales Ivette Bermea, Paty Palacios y Héctor Escobar, defendieron las acciones implementadas por el Gobierno Estatal para tratar de contener la propagación del Covid-19 entre la población.

"La Secretaría de Salud, de acuerdo a como tienen la estadística, esta es la semana de mayor contagio en Tamaulipas, la intención es que la persona que tenga u trabajo esencial se le permita circular".

En este sentido, destacaron que el recién implementado programa "Doble hoy no circula", no es una medida recaudatoria, ni tampoco la intención es revisar si las placas están al corriente o si son de procedencia extranjera, pues la única intención es disminuir la cantidad de automóviles, por lo que únicamente se está revisando que no circulen con la terminación de la placa en el día indicado.