Termina plazo para corregir recibos de nómina: SAT

Mañana sábado vence el plazo para hacer las correcciones, porque de lo contrario no procederán las deducciones de impuestos.

Esto es importante porque el primero de marzo inicia la temporada de declaraciones de impuestos del ejercicio 2019 para las empresas, y en abril para las personas físicas.

Para ambos contribuyentes, tener recibos de nómina con la misma información será importante para poder hacer deducciones y devoluciones de impuestos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que mañana 29 de febrero es el último día para emitir de manera correcta el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) del pago de salarios de trabajadores.

Con ello se podrá visualizar la información que tiene el SAT cargada en su portal, señaló durante el segundo Congreso Nacional de Reformas 2020 organizado por Thomson Reuters.

Dijo que por esa razón se les ha estado recordando a los contribuyentes que regularizaran su nómina a través de correcciones de los CFDI.

DECLARACIÓN PRELLENADA

La funcionaria destacó que por primera vez las empresas contarán con una declaración prellenada con un aplicativo que liberó el SAT en su portal desde el pasado 13 de enero del 2020 llamada nueva declaración anual 2019 para personas morales.

Es similar a la que tienen para los contribuyentes personas físicas con datos precargados para facilitarles el cumplimiento de esta obligación.

Primero se presentó como un simulador y ahora ya está disponible para que las empresas presentaran de manera anticipada su declaración anual 2019.

Se trata de la declaración prellenada para personas morales para el régimen general con información de los recibos de nómina emitidos y pagos provisionales que es de donde se toman los ingresos y los pagos que hicieron.

De ahí salen los cálculos automáticos para el pago de impuestos correspondiente al 2019.

Patricia Delgado señaló que en julio de 2019 lanzaron el Visor de nómina con el objetivo de verificar los recibos de nómina emitidos por las empresas y las retenciones que le hacían a sus trabajadores y si no se cumplió con el pago de los impuestos o bien si había alguna diferencia.

"Esa información, se jala y se precarga en la declaración, pero tienen algunas condicionantes: Si el entero de la retención no se efectuó, al momento de hacer la declaración saldrá en un apartado del mes que no hayan pagado, no estará cargado y eso no será deducible porque no enteraron (no pagaron al SAT) las retenciones", advirtió.

La funcionaria del SAT afirmó que toda la información está fluyendo en la página del SAT.

El administrador del SAT, José García Evaristo, señaló que es importante validar la información del timbrado de la nómina para no duplicar deducciones en conceptos que están exentos.