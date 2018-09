Termina odisea, le entregan acta

Hasta que ahora me ayudaron aquí en el Registro Civil, y aunque vine nuevamente desde hace como un año valieron la pena las vueltas y la ayuda de todos en especial de la licenciada María Luisa, no me pidieron ni gasté un centavo, y ya con esta acta en mis manos ya hasta podré arreglar lo de mi Visa, por eso mi más sincero agradecimiento . Vicente Mares Alcantara, recibió su acta

Río Bravo, Tam.- Después de 6 años de andar tocando puertas pidiendo favores y enfrentando diversas situaciones legales, recibió finalmente suoriginal en la oficialía Primera delpersona de la tercera edad originaria del Estado de Guanajuato.

Don Vicente Mares Alcantara narró, su historia al reportero que le tocó vivir derivado de que prácticamente nunca contó con un Acta de Nacimiento original durante muchos años, ya que a sus 67 desde muy pequeño se vinieron a vivir a Río Bravo procedentes de Abasolo Guanajuato rancho "la Carroza".

"Desde el 2013 que ando arreglando mediante un juicio, ya que desde 1957 cuando me registraron, el juez se equivocó en la boleta, así fui creado; Hacienda, y los apoyos al campo me rechazaban hasta que un abogado me ayudó en aquellos años pero nunca la dieron de alta en el sistema".

Y prosiguió:

"hasta que ahora me ayudaron aquí en el Registro Civil, y aunque vine nuevamente desde hace como un año valieron la pena, las vueltas y la ayuda de todos en especial de la licenciada María Luisa, no me pidieron ni gasté un centavo, y ya con esta acta en mis manos ya hasta podré arreglar lo de mi Visa, por eso mi más sincero agradecimiento".

Concluyó manifestando que para él y su familia representa una gran ayuda que le permitirá ademas solventar o definir cuestiones de carácter legal, que ata hace poco no podía.