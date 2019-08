Termina la Canícula pero calor se alarga

Yo pienso que el calor va a estar todavía fuerte hasta mediados de septiembre y después con la entrada del otoño veremos un declive, por ahora no debemos sorprendernos de tener temperaturas aquí en el centro del estado de 35, 37 grados sin problema cada día". Pedro Granados Ramírez, coordinador estatal de Protección Civil

Cd. Victoria, Tam.- Esta semana terminó el periodo de los 40 días más calurosos del año conocido comúnmente como Canícula, no obstante, para el resto de la semana y la siguiente se espera que las altas temperaturas sigan para la mayor parte del estado, sobre todo para la zona cañera y centro, así como se esperan lluvias hasta mediados del mes de septiembre.

"El veinte de agosto terminó la Canícula, fue una etapa de 40 días de intenso calor aquí en el estado y que se ha agravado con la carencia de lluvias", señaló el coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, "además tenemos un estiaje muy prolongado y principalmente en la zona media y sur del estado ha hecho algo de crisis, sobre todo en el sector agropecuario".

El funcionario estatal recordó que la zona sur y la zona cañera enfrentan un problema por la falta de precipitaciones y altas temperaturas, sin embargo, fue en el vecino estado de Veracruz en donde las afectaciones han sido más drásticas; sobre la temporada de huracanes de este año recalcó que se tenían pronosticados catorce fenómenos de gran intensidad para el océano Atlántico y Golfo de México de los cuales solo se han presentado dos.

"En esta semana todavía no tenemos pronóstico, ni en esta ni en la que sigue, todavía no tenemos pronósticos de que se dejen venir las lluvias", estas tormentas tropicales y huracanes podrían ocurrir entre los meses de septiembre y octubre, sin embargo no es seguro que toquen tierras tamaulipecas, "yo pienso que el calor va a estar todavía fuerte hasta mediados de septiembre y después con la entrada del otoño veremos un declive, por ahora no debemos sorprendernos de tener temperaturas aquí en el centro del estado de 35, 37 grados sin problema cada día".

En las semanas pasadas se presentaron lluvias de gran intensidad en municipios como González, Jaumave, Reynosa y Tula, las cuales a pesar de ser torrenciales fueron de poca duración por lo cual su acumulación en ríos, lagos o mantos freáticos pasó casi desapercibida.