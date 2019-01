Termina hoy trámite de la credencial para votar

viviana.cervantes@elmanana.com

Hasta las 12 de la noche del día de hoy funcionarán los módulos para tramitar, renovar o corregir la credencial de elector en Reynosa, en este horario vence el plazo programado por el Instituto Nacional Electoral para los interesados en participar en la jornada del 2 de junio.

"Estaremos trabajando hasta el último minuto del día de hoy esperando a los electores porque es importante hacer conciencia sobre la importancia del próximo ejercicio, tomarán una decisión muy importante". dijo Rafael Álvarez Ortiz, presidente de junta distrital 02.

Al acudir se debe llevar una acta de nacimiento legible, un comprobante de domicilio y una identificación con fotografía, si no se cuenta con este último requisito se puede optar por la compañía de dos testigos.

El distrito 02 mantendrá abiertas sus oficinas en la zona centro, entre las calles Allende y Matamoros, hasta el último minuto de hoy, los módulos colocados en las plazas comerciales de la colonia Jarachina y Ribereña funcionarán en horario habitual.

El personal correspondiente al distrito 09 trabajará en su sede las 24 horas de la colonia Solidaridad a un costado del Hospital Materno Infantil.

El trámite es gratuito y es obligatorio para votar. "Si no aparecen en la lista nominal no podrán votar, nosotros no podemos hacer excepciones por nadie, es importante que acudan aunque sea de último momento por este trámite", mencionó Álvarez Ortiz.

El 2 de junio en Tamaulipas se renovará el Congreso local, los votantes elegirán a 22 diputados de mayoría relativa y a 14 de representación proporcional.

