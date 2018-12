Termina gira mundial

Ciudad de México

Guns N' Roses finalizó su gira de reunión, luego de más de dos años y medio de recorrido por todo el mundo.

La cuadrilla californiana se embarcó en una aventura de 159 conciertos llamada Not In This Lifetime Tour, en el que los fans del grupo pudieron gozar de ver en un mismo escenario a Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan, después de más de dos décadas de separación.

"Ha sido un viaje increíble. Y ustedes lo hicieron increíble. Así que gracias desde el fondo de nuestro corazón", escribió Slash.

La pregunta que se hacen ahora los allegados y fans es qué sucederá con la banda norteamericana, ya que tanto Slash como McKagan tiene proyectos por separado en puerta.

Una publicación del gerente de Guns en redes sociales encendió, por lo pronto, las alarmas. "¿El fin?".