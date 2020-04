¡Termina ´fut´ para chavos!

La Liga MX terminó de manera anticipada los torneos Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 por causa del Covid-19.

Después de que el gobierno federal declarara emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, los directivos del futbol mexicano acordaron dar por concluidas las respectivas competencias.

"Con el firme compromiso de no suspender el proceso de formación de nuestros jóvenes, se organizarán dos torneos de Copa en la ciudad de Toluca, en fecha y formato por definirse, competencia en la que participarán los 18 Clubes de LIGA MX en sus categorías Sub-20 y Sub-17, brindando, por supuesto, un compás de espera para que los Clubes regresen a sus actividades y tengan un periodo de reacondicionamiento antes de participar en el torneo.

"La LIGA MX reafirma su responsabilidad social y, por ello, busca el cuidado de la salud de los jóvenes que son el futuro del futbol en México", informó el organismo en un comunicado.

Hasta antes de la cancelación, el Monterrey marchaba como líder general del Torneo Sub 20, mientras que el América encabezaba la tabla en la Sub 17. En cuanto a la categoría Sub 15, Pachuca y Chivas iban como líderes del Grupo 1 y 2, respectivamente.

Por ahora, se sigue analizando reanudar las competencias de Primera División y Ascenso MX, suspendidas desde la noche del 15 de marzo, como el resto del balompié nacional.