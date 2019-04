Termina exclusividad con Televisa

Ciudad de México.

Ariadne Díaz informó en sus redes sociales que la exclusividad que tenía con Televisa ha llegado a su fin.

La actriz agradeció los 14 años de experiencia e hizo un recuento de momentos vividos con la empresa.

"Oficialmente ha terminado mi relación de trabajo de manera exclusiva con Televisa y he de decir que no tengo otra cosa en mi corazón que amor y agradecimiento. Me llena de orgullo la lealtad y cariño recíproco vivido durante estos 14 años. Nunca olvidaré no sólo las oportunidades laborales sino el apoyo personal que me dieron en momentos difíciles en mi vida privada", se lee en una parte de su escrito.

Ariadne participó en melodramas como "La doble vida de Estela Carrillo", "La malquerida", "Llena de amor", "Mañana es para siempre", "Muchachitas como tú", entre otros.