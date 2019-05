Termina el Mundial Sub 20 para Meraz.

Cd. de México.

No paran las malas noticias en el Tricolor que compite en el Mundial de Polonia del Sub 20.



El mediocampista Roberto Meraz se fracturó el ligamento cruzado anterior y quedó fuera del torneo y de casi o de todo el Apertura 2019.



El futbolista se lesionó en el partido contra Japón. Después de la negativa de Monterrey para prestar a Jonathan González, Meraz era uno de los pocos mediocampistas confiables, ahí en la contención del Tri.



"El jugador causa baja de la concentración de la Selección Nacional de México Sub 20 que participa en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Polonia 2019, al presentar ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", informó la dirección de Selecciones Nacionales.



Así, con una media cancha todavía más debilitada en la que Efraín Orona queda como una de las pocas opciones, México enfrentará este miércoles a Ecuador (campeón de la Conmebol) con la consigna de golear y esperar una combinación de resultados para clasificar como uno de los dos mejores terceros.