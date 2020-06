Termina días de encierro

Es cierto que estar encerrado sin salir de casa por más de un mes puede volver loco a cualquiera, pero no es el caso de Eva Cedeño.

La protagonista de la telenovela Te Doy La Vida ha disfrutado plenamente del amor en confinamiento junto a su novio Pablo, hermano de la actriz Fernanda Castillo.

DE VUELTA A GRABAR

Los días de encierro, que para la actriz terminaron al reiniciar las grabaciones del melodrama producido por Lucero Suárez, los disfrutó en pareja, cocinando y comiendo sin prisas.

"Me gusta mucho comer tranquila, cosa que no había podido hacer porque estaba grabando, llevaba mi tupper y comía en el camper o camerino, hacía mucho tiempo que no comía con calma, y esos días de cuarentena lo súper disfruté".

DISFRUTA COCINANDO

Otra de las actividades que gozó en el resguardo domiciliario fue cocinar.

Una de sus especialidades son los postres, aunque trata de no excederse.

"Nos comemos una rebanadita y regalamos lo demás a mi suegra, cuñada o mi hermana. Como soy de Sonora me gusta mucho preparar caldo de queso".

A lo que Eva no se acostumbró durante la cuarentena fue a la limpieza del hogar.

"Esa sí te la debo. Tuve una etapa apática donde no quería hacer nada, luego encontré una página de meditación que me encantó, también tuvimos un racha de juegos de mesa, pero nos los acabamos todos".