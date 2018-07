Termina cosecha de grano rojo hoy

Río Bravo, Tam.- Luego de varias semanas de recolección del sorgo, actividad que en algunos momentos se vio afectada por las lluvias, finalmente este sábado concluyen las trillas.

Así lo dio a conocer el gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), Juan Manuel Salinas Sánchez, quien reveló que tanto en la zona de riego como en la de temporal, hoy sábado a más tardar, se concluye la trilla del grano rojo.

Salinas Sánchez enfatizó que "el grano ya se encuentra en las bodegas y comercializadoras", por lo que la diminuta superficie que resta por cosechar, será en cuestión de horas que sea recolectada.

El gran total entre ambas zonas, es de 1 millón 650 mil toneladas de grano, mientras que el cultivo de maíz, lleva una superficie cosechada del 40 por ciento, pero por el momento, falta actualizar el avance de las toneladas cosechadas.

Por otro lado, según productores consultados, para el caso del sorgo, se han reportado mermas e incluso siniestros en zona de temporal, más no así para el maíz, del cual si bien no hay una producción óptima, no se avisora un panorama sombrío.