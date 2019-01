Ter Stegen: "Lucharé hasta ser titular en Alemania"

Berlín, Alemania.

Marc-André ter Stegen, portero del Barcelona, dijo en declaraciones a la revista alemana Sport Bild, que luchará hasta que el seleccionador alemán Joachim Low se decida por él y le dé la titularidad en Alemania.



"Quiero luchar hasta que en algún momento Low se decida por mí y yo sea el número uno en la portería", dijo Ter Stegen.



"Todo lo que puedo hacer es tener un buen rendimiento, estar a un nivel alto físicamente para que al final haya también una renovación en la portería en la selección alemana", agregó.



Low ha anunciado que para la Eurocopa 2020 sigue contando con el meta del Bayern, Manuel Neuer, como titular.



Ter Stegen fue suplente de Neuer en Rusia 2018 pese a que el meta del Bayern había estado cerca de un año sin jugar debido a una lesión.



El meta del Barcelona dijo que no piensa reclamar la titularidad permanentemente con declaraciones sino que espera ganarla con su rendimiento.



"Es una cuestión de respeto. No quiero llamar la atención hablando permanentemente", dijo.



"Sin embargo, eso es algo que no debe ocultar lo que quiero. Quiero ser el mejor portero de Alemania, quiero estar en la portería de la selección, quiero cambiar el estatus actual. Para eso voy a darlo todo", agregó.