Tepora pierde el título en báscula

Las Vegas, E.U.

El sobrepeso del filipino Jhack Tepora terminó con la ilusión del mexicano Hugo "Cuatito" Ruiz, por ahora, pues la pelea por el título interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) fue cancelada.

El pugilista sinaloense cumplió sin problemas en la báscula este viernes, listo para la función que se realizará el sábado en el MGM Grand Arena de Las Vegas, pues marcó 125 libras, una abajo del límite de la división.

Pero "The Capitan" Tepora llegó con 5.5 libras encima del límite de la división al marcar 131.5, por lo que fue sacado de la cartelera y también despojado del título interino, del cual realizaría apenas la primera defensa.

Conocedores de la situación del asiático, los organizadores tenían un "plan B", el mexicano Alberto Guevara, quien será el rival del "Cuatito" en pleito que abrirá el pago por evento, a 10 asaltos y sin título en juego.

Hugo Ruiz, el menos culpable de la situación, pues él sí cumplió, espera que el organismo boxístico le dé la oportunidad de pelear por el cetro mundial en fecha próxima, pues su ilusión es ganar un tercer título mundial en distinta categoría.

"Pediría una oportunidad por el título, me preparé al 100 por ciento, marqué el peso, no tengo la culpa de que Tepora no lo haya marcado, vengo con toda la ilusión de irme a Los Mochis como campeón y ahora no sé qué pueda pasar, espero pronto la oportunidad", comentó.

Hugo Ruiz (38-4, 33 KOs), quien ya fue monarca interino gallo de la AMB y monarca supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se medirá con Alberto Guevara (27-3, 12 KOs), quien llega con una racha de tres victorias en fila, dos en 2018.