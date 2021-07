¡Tepa, el mejor!

El Tepatitlán culminó por todo lo alto la campaña 2020-21 de la Liga de Expansión.

Los Alteños se consagraron en el Campeón de Campeones de la División de Plata, luego de superar en penales 5-4 a la Jaiba Brava del TMFC en el Gregorio Tepa Gómez.

La escuadra de Paco Ramírez obligó a la tanda desde los 11 pasos luego de superar 2-0 en los 90 minutos, igualando el global 2-2.

Pavel Pérez, al 37´, con un fogonazo y Said Castañeda, al 89´, enviaron el partido a la prórroga, donde el cansancio y el calor no propiciaron un mayor espectáculo.

Desde el manchón, la Jaiba, que se coronó en el Guardianes 2020, tuvo para liquidar con el quinto disparo, obra de Carlos Robles, quien cobró a lo Panenka, pero su tiro se fue por encima de la portería de Andrés Sánchez, quien tuvo una destacada actuación con oportunas atajadas.

LA JORNADA

Tepatitlán se convirtió en el primer campeón de la Liga MX Expansión, al imponerse 5-4 desde los once pasos, tras un empate global 2-2.

El Tepatitlán venía con desventaja al partido de vuelta, pero el jugar en su casa le daba la oportunidad para un posible empate. Y así fue, con paciencia y trabajando el partido hasta el último minuto para el empate. Pavel Pérez adelantó al 38 con un gran disparo afuera del área, y sería hasta el 89 que consiguieron el empate por medio de Said Ezequiel Castañeda, en un cabezazo tras un tiro libre. En los tiempos extra no se hicieron daño, y llegarían los once pasos.

Fernando Ponce arrancó la tanda por los jaliscienses; cobró con potencia al centro y adelantó a Tepa. Y en el primer cobro de los tampiqueños, Germán Eguade falló su disparo cuando el arquero Andrés Silva se lanzó para atajar.

Así llegó la muerte súbita al igualar a 3 en la primer tanda de penales.

La primer anotación en la muerte súbita fue realizada por Edson Ulíses del Tepatitlán, mientras que Oscar Gibram Manzanarez lo hizo para la Jaiba Brava.

El segundo de la muerte súbita en anotar para el conjunto local fue Luis Ángel Morales. Llegó la hora para el visitante y Luis Armando Flores falló su tiro.