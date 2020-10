Tensiones ante repunte de casos de Covid-19

Un repunte de casos de coronavirus en Wisconsin y las Dakotas ha obligado a las autoridades a buscar camas de hospital adicionales e incrementado las tensiones políticas a medida que la región se convierte en uno de los focos de infección más preocupantes del país.

Estos estados ocupan actualmente los tres primeros lugares en casos per cápita, luego de meses en que muchos de los políticos y residentes rechazaron el requerimiento de mascarillas y restaron importancia a los riesgos de la enfermedad que ha cobrado la vida de más de 210 mil estadounidenses.

"Es una montaña rusa emocional", dijo Melissa Resch, enfermera en el Hospital Aspirus Wausau de Wisconsin, que realiza gestiones para aumentar su capacidad y reasignar a su personal para mantenerle el paso al creciente número de pacientes contagiados, muchos de ellos de gravedad.

"Apenas ayer un paciente me dijo: ´Está bien, ustedes me cuidaron bien, pero está bien dejarme ir´", relató Resch. "Lloré junto con la unidad respiratoria, lloré con los administradores. Lloré en casa. He visto a enfermeras llorar abiertamente en los pasillos".

Las labores para combatir el veloz contagio del virus en los estados del centro-norte y las llanuras comienzan a evocar las escenas que se han vivido en otras partes del país durante los últimos meses.