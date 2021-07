Tennessee se mueve a la vanguardia con leyes contra las personas transgénero

Los partidarios defienden las leyes política por política, argumentando que una protege los derechos de los padres, otras protegen a las niñas y las mujeres e incluso mejora la igualdad. Los oponentes rechazan esas afirmaciones.

Colin Goodbred, un estudiante transgénero de 22 años criado en los suburbios de Nashville que asiste a la universidad en New Hampshire, dice que el conjunto de nuevas leyes podría evitar que vuelva a llamar a Tennessee su hogar.

"Creo que este tipo de proyectos de ley son parte de lo que me está alejando de identificar a Tennessee como mi propio estado, aunque pasé la gran mayoría de mi infancia, crecí en Tennessee", dijo Goodbred, estudiante de último año de Dartmouth College. . "No siento que quiera volver allí. Ya voy a la universidad fuera del estado. Quiero trabajar fuera del estado. Y han dejado muy claro que no quieren personas trans en el estado ".



El surgimiento de Tennessee como un líder anti-LGBTQ surge de un cambio político hacia la derecha en un estado que los republicanos ya controlan firmemente. El predecesor republicano de Lee pisó el freno de algunas leyes socialmente conservadoras, pero las enfáticas victorias electorales del Partido Republicano impulsadas por un fuerte apoyo al ex presidente Donald Trump han envalentonado a los legisladores desde entonces. Ese es el panorama político en el que Lee está lanzando su candidatura a la reelección de 2022.

Las legislaturas en otros 30 estados, la mayoría de ellos controlados por los republicanos, han considerado prohibir a los jóvenes trans de los equipos deportivos que se alinean con su identidad de género. Veinte han sopesado la prohibición de la atención médica que confirme el género para menores transgénero. La Campaña de Derechos Humanos ha calificado a 2021 como el peor año para la legislación anti-LGBTQ en la historia reciente.

Tennessee prohibió este año a los atletas transgénero practicar deportes de niñas en la escuela secundaria o secundaria. El estado está a punto de convertirse en el primero en exigir que los edificios gubernamentales y las empresas que están abiertas al público coloquen letreros si permiten que las personas trans utilicen baños para varias personas y otras instalaciones asociadas con su identidad de género.

Mientras tanto, las escuelas públicas pronto se arriesgarán a perder demandas si permiten que los estudiantes o empleados transgénero usen baños o vestidores para varias personas que no reflejen su sexo al nacer. Lee también firmó una legislación que requiere que los distritos escolares avisen a los padres 30 días antes de que se les enseñe a los estudiantes sobre la orientación sexual o la identidad de género, permitiéndoles optar por no participar en la lección.

"Tennessee está tomando la corona por el estado del odio", dijo Sasha Buchert, abogada senior de Lambda Legal.

El gobernador defendió recientemente la regla del baño escolar. "Ese proyecto de ley brinda igualdad de acceso a todos los estudiantes", dijo.

El vecino Arkansas es el único otro estado que prohíbe el cuidado de menores que confirma el género, una de las tres nuevas leyes contra las personas transgénero allí. Montana tiene dos nuevas restricciones legales para las personas transgénero. Las prohibiciones deportivas también han pasado en un puñado de otros estados, incluidos Alabama, Mississippi y Virginia Occidental.

La guerra cultural de décadas por los derechos LGBTQ se ha centrado en los estadounidenses transgénero en los últimos años y ha sido cada vez más un tema de discusión en los medios de comunicación de tendencia conservadora.

La reciente ola de proyectos de ley ha contado con el apoyo de grupos conservadores como la Heritage Foundation y la Alliance Defending Freedom, y esta última ofrece una legislación modelo para proyectos de ley de atletismo transgénero. El impulso en las cámaras estatales sigue la orden ejecutiva del presidente demócrata Joe Biden que prohíbe la discriminación basada en la identidad de género.

Una encuesta realizada por The Trevor Project mostró que el 94% de los jóvenes LGBTQ dijeron que los recientes debates políticos sobre el tema habían afectado negativamente su salud mental. Una pregunta separada encontró que más de la mitad de los jóvenes transgénero y no binarios consideraron seriamente intentar suicidarse durante el año pasado.

El Proyecto Trevor ha sido contactado por jóvenes de Tennessee en crisis 2.400 veces durante el año pasado, según el Director Ejecutivo Amit Paley.

"Nuestro hijo pregunta con regularidad: '¿Cuándo podemos mudarnos o me pueden enviar a un internado?'", Dijo Amy Allen, cuyo hijo transgénero de octavo grado teme cambiar de escuela privada a pública el próximo otoño.

El alcalde de Nashville advirtió que el requisito de señalización comercial para baños y otras instalaciones podría ser particularmente perjudicial para su ciudad en crecimiento y de tendencia progresista, que a menudo está en desacuerdo con las políticas sociales que provienen del centro del Capitolio dominado por el Partido Republicano.

"Esta ley es parte de una plataforma política anti-LGBT de odio y división", dijo el alcalde John Cooper, un demócrata. "Uno de los riesgos para Nashville es que la hostilidad inherente a estos letreros puede ser el equivalente a colgar otro letrero: un letrero de 'No vengas aquí'. Somos una ciudad inclusiva y eso no cambiará ".

Algunas de las nuevas leyes de Tennessee enfrentan desafíos prácticos.

El patrocinador del proyecto de ley de señalización dijo que las personas podrían presentar demandas o los fiscales de distrito podrían pedirle a un juez que obligue a las empresas a cumplir. Pero la presidenta de la Conferencia General del Fiscal de Distrito de Tennessee, Amy Weirich, dice que el proyecto de ley "no habla de nada que tenga que ver con la aplicación de la ley", por lo que su grupo se mantuvo neutral sobre el proyecto de ley.

"Por la forma en que está escrito, no veo nada que me permita o me proporcione la responsabilidad o el derecho de ir a un tribunal civil y pedirle a un juez que lo haga cumplir", dijo Weirich, fiscal de distrito del condado de Shelby.

Con respecto a la prohibición del tratamiento médico, los defensores dicen que ningún médico en Tennessee ofrece actualmente terapia hormonal para jóvenes antes de la pubertad.

Los partidarios de las prohibiciones de equipos deportivos en gran medida no han podido citar casos locales , en Tennessee o en todo el país, donde se consideraba que los atletas trans tenían una ventaja competitiva. Argumentan que las reglas garantizarán la igualdad de condiciones.

Las nuevas leyes envían una mala señal, dijo Aly Chapman, madre de un hijo transgénero y defensora.

"No sé cómo verlo de otra manera que no se trate de opresión, control y poder y decirle a la gente: 'No existes'", dijo.

Los defensores dicen que los próximos años serán críticos. Muchos temen que continúe el aluvión de leyes.

"La señal es, 'Oye, mira lo que hemos podido hacer. Aquí está la hoja de ruta '", dijo Chapman. "No han terminado".