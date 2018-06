Tenista mexicana participará en Wimbledon

Y 18 años después, México volverá a decir "presente" en un Grand Slam en el cuadro femenil.

La tenista mexicana Giuliana Olmos disputará el prestigioso torneo de Wimbledon a partir de la próxima semana en el cuadro principal de la modalidad de dobles junto a la checa Eva Hrdinova.

La última ocasión en que una raqueta mexicana jugó un main draw de un "Major", en cualquiera de las modalidades, fue en el Abierto de Australia del 2000, con Angélica Gavaldón como figura.

La atleta de 25 años recientemente registró su mejor ubicación en el ranking mundial en dobles, el escalón 80 del planeta, algo que, sumado a que se juntó con la experimentada Hrdinova, le valió para obtener un lugar en el torneo sobre hierba inglesa.

"Estoy muy emocionada de jugar un Grand Slam, he estado entrenando y trabajando para esto toda mi vida. No puedo creer que tenga la oportunidad de jugar uno y que mi primero sea Wimbledon, es increíble, es realmente un sueño", comentó Olmos a CANCHA en entrevista vía telefónica desde Londres.

"Gugu", como la llaman familiares y amigos, compartió la emoción que significa participar en un Grand Slam, específicamente el mítico de césped.

"Estuve caminando por el club (el All England Lawn Tennis and Croquet Club, sede del torneo) y no me aguanté las lágrimas, fue algo muy emotivo porque no es sólo un Grand Slam, es Wimbledon, el más prestigioso de los cuatro. Es un honor y privilegio poder jugarlo, siempre lo he visto por la televisión y hoy estoy aquí para jugarlo, sigo sin creerlo.

"Sé que este sentimiento no se irá hasta que pise la cancha, me siento como una niña en una tienda de dulces, estoy hablando de esto por todos lados", declaró emocionada.

Olmos, número 82 del mundo en dobles, tiene en su haber ocho títulos de ITF y una Final WTA, conseguida en el Abierto Monterrey de este año.

Hrdinova, su pareja de 34 años para la aventura en las pistas de Londres, ha participado 12 veces en dobles en un Grand Slam, siendo Wimbledon en el que más presencias registra, con cuatro.

"(Eva Hrdinova) ha jugado todos los Slams, entonces tiene experiencia, algo bueno porque éste será mi primero".

¡SE APUNTA ZARAZÚA EN 'QUALY'!

Aparte de la actividad de Olmos en dobles, en la fase de calificación, que inicia este martes para el cuadro femenil, Renata Zarazúa representará otra raqueta mexicana del lado de las mujeres.

Zarazúa, actual 192 del mundo, chocará en primera ronda contra la colombiana Mariana Duque-Mariño.